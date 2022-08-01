Музей Победы представил новые программы для детей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы запустил две новые детские программы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 1 августа.

— Ребят приглашают отпраздновать в музее свой день рождения. Юных гостей ждут таинственные и увлекательные истории, настоящая командная работа и, конечно, памятные подарки. Они отправятся в путешествие по экспозициям «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг Армии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для детей от 6 до 9 лет запустили программу «Приключение паровозика Эу», а для посетителей от 9 до 12 лет — игру «Москва и ее команда».

1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, онлайн-кинотеатр Музея Победы показал документальный фильм «Король неба» о выдающемся русском летчике-герое Иване Смирнове.

До этого сообщалось, что около пяти тысяч человек посетили Музей Победы в День Военно-морского флота. Так, 31 июля в музее подготовили праздничную программу, а гости в бескозырках и тельняшках могли посетить учреждение бесплатно — таких посетителей оказалось порядка 500.