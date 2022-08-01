Участок для строительства торгово-бытового комплекса в Зеленограде выставят на торги

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, Малинская улица Карта всех событий

Земельный участок в Зеленограде выставят на торги. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в понедельник, 1 августа.

— На участке могут располагаться объекты бытового обслуживания и магазины, — рассказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Уточняется, что на территории площадью 0,34 гектара построят торгово-бытовой комплекс. При этом общая площадь объекта составит почти 1510 квадратных метров.

По ее словам, на данный момент участок свободен от объектов капитального строительства. При этом к нему имеется подъездная дорога, передает агентство городских новостей «Москва».

Также столица выставит на торги два земельных участка для строительства объектов торговли и услуг в Троицком и Новомосковском административных округах. Отмечается, что на первом участке можно будет возвести магазин площадью 483 квадратных метра, а на втором инвестору предстоит построить здание общей площадью до 480 квадратных метров.

Кроме того, будет выставлен на торги земельный участок в Южном Бутове, где планируется возвести торговый центр. Участок в настоящее время свободен от объектов капитального строительства.