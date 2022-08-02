Владимир Путин поздравил российских десантников с профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин во вторник, 2 августа, поздравил личный состав, а также ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Текст поздравления распространило министерство обороны РФ.

Глава государства заметил, что текущее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, а при решении сложных задач в том числе на поле боя неизменно демонстрирует мужество, профессионализм и отвагу.

— И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции, отметил Владимир Путин.

По словам российского лидера, воинам выпала «высокая честь» служить в легендарной «крылатой пехоте» и принадлежать к этой «сплоченной, непобедимой когорте». Президент РФ отметил, что десантники всегда были сильны волей и характером, взаимовыручкой и готовностью по первому зову встать на защиту родины. Путин пожелал десантникам успехов и всего наилучшего.

Накануне стало известно, что движение транспорта на ряде дорог в ЦАО перекроют 2 августа в связи с празднованием Дня ВДВ.