Politico: В ходе операции ЦРУ в Афганистане ликвидирован главарь «Аль-Каиды»
Соединенные Штаты на прошедших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири, передает американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
В настоящее время подробности операции не приводятся. При этом ранее высокопоставленный представитель американского истеблишмента подтвердил прессе факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он подчеркнул, что эта операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирных жителей.
Как информирует издание Politico, контртеррористической операцией занималось Центральное разведуправление (ЦРУ). В ближайшие несколько часов президент США Джо Байден должен выступить с речью, в которой проинформирует общественность об итогах операции, пишет РИА Новости.
В конце июня Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней все стали немного забывать.
* Запрещенная в России террористическая организация.