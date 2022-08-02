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Politico: В ходе операции ЦРУ в Афганистане ликвидирован главарь «Аль-Каиды»

Егор Провоторов
В мире
Politico: В ходе операции ЦРУ в Афганистане ликвидирован главарь «Аль-Каиды»
Фото: unsplash

Соединенные Штаты на прошедших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири, передает американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время подробности операции не приводятся. При этом ранее высокопоставленный представитель американского истеблишмента подтвердил прессе факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он подчеркнул, что эта операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирных жителей.

Как информирует издание Politico, контртеррористической операцией занималось Центральное разведуправление (ЦРУ). В ближайшие несколько часов президент США Джо Байден должен выступить с речью, в которой проинформирует общественность об итогах операции, пишет РИА Новости.

В конце июня Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней все стали немного забывать.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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