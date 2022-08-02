Белый дом: США ликвидировали преемника бен Ладена в Афганистане

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Американская администрация подтвердила, что Штаты 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в ходе которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири, который был преемником Усамы бен Ладена.

Контртеррористическая операция в Кабуле была проведена ранним утром в воскресенье по местному времени. Приказ о ее проведении отдал президент США Джо Байден. Об этом в понедельник, 1 августа, заявила журналистам на спецбрифинге высокопоставленная представительница американского истеблишмента.

В Белом доме подчеркнули, что ликвидирован был Айман аз-Завахири, который в прошлом занимал пост заместителя бен Ладена. После уничтожения «террориста номер один» в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею на протяжении 11 лет, пишет РИА Новости.

— Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что мы не позволим Афганистану стать «тихой гаванью» для террористов, которые могут причинить вред США и американским гражданам. В субботу вечером мы выполнили это обещание, — указала представительница Белого дома.

Накануне издание Politico сообщало, что операция была проведена Центральным разведывательным управлением США.