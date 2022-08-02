Косметолог Егорова перечислила неочевидные причины появления второго подбородка

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Неочевидной, но распространенной причиной появления провисающей кожи под нижней челюстью являются проблемы с осанкой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала косметолог Надежда Егорова.

— Те люди, которые часто сутулятся и передвигаются с опущенной головой, принимают неудобные и неестественные позы для позвоночника. Все это ухудшает кровообращение и обмен веществ в области шеи. Вследствие чего возникают жировые отложения в подбородочной области, — объяснила специалист.

Егорова отметила, что другими малоизвестными причинами появления второго подбородка являются гормональный сбой и заболевания щитовидной железы.

— Понятное дело, что чаще всего второй подбородок встречается у людей с избыточным весом. Но если его нет, а второй подбородок внезапно возник, это повод задуматься: не пора ли к эндокринологу? — посоветовала эксперт.

По словам косметолога, такие признаки нередко указывают на проблемы с щитовидной железой. Вследствие разрастания тканей щитовидки визуально увеличивается поверхность шеи. При гипотиреозе, который появляется при дефиците гормонов щитовидной железы, увеличиваются лимфоузлы, расположенные рядом с железой. Это тоже приводит к увеличению тканей в области шеи.

Среди стандартных причин появления двойного подбородка можно выделить генетическую предрасположенность и возрастные изменения.

Способы избавления от нежеланного дефекта зависят от причин возникновения проблемы, отметила Егорова. По ее мнению, избежать лишнего веса в такой деликатной зоне позволят ровная спина и упражнения для укрепления позвоночника. Если появление этой проблемы связано с лишним весом, то есть необходимость в коррекции рациона питания. В остальных случаях используются аппаратные процедуры или пластические операции, заключила косметолог.