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В Службе безопасности Украины (СБУ) в настоящее время происходит раскол между сотрудниками, бежавшими с освобожденных РФ территорий, и теми, кто особенно ратует за «чистоту рядов», обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на российскую сторону, рассказал журналистам представитель российских силовиков со ссылкой на информацию, полученную от офицеров СБУ.

Еще одним подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа»* Рефата Чубарова относительно того, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинских спецслужб против крымских татар при киевском режиме.

Наибольшие нарекания со стороны молодых разведчиков старшему поколению вменяют в небрежном отношении к государственной тайне, халатности в сохранности служебных документов, а также большие огрехи в агентурной работе, пишет РИА Новости. По информации собеседников издания, неприемлемое количество агентуры начинает работать на «противника».

Накануне стало известно, что бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, курировавший вербовку солдат в ДНР, сдался российским силовикам.