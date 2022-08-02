Пушков объяснил, с чем связана политика Венгрии в ЕС

Фото: Пресс-служба Совфеда

Венгрию вынудили присоединиться к антироссийским санкциям по причине членства в Евросоюзе, заявил во вторник, 2 августа член Совета Федерации Алексей Пушков.

По мнению российского парламентария, эта ситуация кажется «парадоксальной», если учитывать позиции премьер-министра этой европейской страны Виктора Орбана. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Несмотря на критику санкций против России со стороны Орбана, Будапешт их поддержал. Такой парадокс объясняется тем, что «быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», пояснил Пушков.

Сенатор похвалил главу венгерского кабинета министров за попытки проявлять независимость от диктата Брюсселя во внешней политике.

Накануне Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для Венгрии и что восточноевропейское государство продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

По словам политика, Евросоюз находится не в Брюсселе, а «в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде». Он назвал этот вопрос очень важным, поскольку не хочет спорить с другими европейцами, однако хочет добавить взгляды простых людей к общеевропейскому решению.