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Посол Таиланда в России: Путина очень ждут на саммите АТЭС в Бангкоке

Егор Провоторов
В мире
Посол Таиланда в России: Путина очень ждут на саммите АТЭС в Бангкоке
Фото: Pexels

Таиланд с нетерпением ожидает участия российского президента Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), официальное приглашение будет выслано в ближайшее время, заявил журналистам во вторник, 2 августа, посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Дипломат напомнил, что в 2003 году российский лидер участвовал в саммите АТЭС в Таиланде. Теперь спустя 19 лет саммит снова проходит в Бангкоке. Глава кабинета министров азиатской страны уже организовывает соответствующую работу по приглашению лидеров на мероприятие.

— Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит, — подчеркнул Вонгсинсават.

Тайский посол добавил, что визит главы российского государства в Таиланд станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений, которые страны отмечают в нынешнем году, пишет РИА Новости.

В конце мая министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума. Было завершено 23 из 24 параграфов, однако представители США, Канады, Австралии, Японии и Новой Зеландии не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой

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