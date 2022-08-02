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Учебный корпус на Кронштадтском бульваре планируют ввести в конце 2024 года

Степан Жирнов
Город
Учебный корпус на Кронштадтском бульваре планируют ввести в конце 2024 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 14 Карта всех событий

Договор о строительстве в составе жилого комплекса на Кронштадтском бульваре учебного центра с последующей передачей его в собственность столицы подписали 2 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). Возводить объект будет застройщик ЖК за свой счет.

Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста, пояснила, что в составе учебного комплекса будет детский сад на 150 мест и отделение начальной школы, рассчитанное на 300 детей. Сдать в эксплуатацию и передать объект в собственность города застройщик в договоре обязался в четвертом квартале 2024 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Данный учебный центр будет находиться в Северном административном округе. 22 июля стало известно, что в Северо-Западном АО построят школу на 815 мест, она будет закончена во втором квартале 2026 года.

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