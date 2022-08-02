Ефимов: Москва отменила предпринимателям обеспечительные платежи более чем на 106 миллионов рублей

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В рамках антикризисной поддержки бизнеса город освободил предпринимателей от обеспечительных платежей по аренде нежилых помещений более чем на 106 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 2 августа.

— В марте 2022 года мэр Москвы утвердил меры поддержки бизнеса в период санкций. В частности, добросовестных арендаторов освободили от необходимости внесения обеспечительного платежа при продлении договора аренды. На данный момент такой возможностью воспользовались 77 предпринимателей. Сумма отмененных обеспечительных платежей составила 106,5 миллиона рублей, — отметил он.

Претендовать на данную меру могут арендаторы, исполнявшие свои обязательства и не имеющие долгов при использовании городских помещений в течение года до подачи соответствующего запроса.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, воспользовавшиеся нововведением бизнесмены арендуют у города 170 помещений, общая площадь которых составляет 26,1 тысячи квадратных метров.

За второй квартал этого года свыше 580 предпринимателей отсрочили арендные платежи без начисления пеней. Уточняется, что среди заявителей числятся в основном представители малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации.