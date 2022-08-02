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Арестованы трое подозреваемых по делу об убийстве в Балашихе

Степан Жирнов
Происшествия
Арестованы трое подозреваемых по делу об убийстве в Балашихе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Трое подозреваемых в убийстве мужчины из-за квартиры в Балашихе арестованы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области во вторник, 2 августа.

Мужчина пропал в январе 2022 года. Тогда о пропаже своего 34-летнего племянника заявила местная жительница. Подозреваемых выявили в результате исследования ближайшего круга общения погибшего. Трое мужчин были задержаны в Ногинске Московской области и в Кирово-Чепецке Кировской области. Их допросили, а в квартирах провели обыск. Обгоревшие останки пропавшего без вести обнаружили 27 июля в лесополосе в Костромской области.

В ходе следствия стало известно, что квартира пропавшего мужчины была продана злоумышленниками несколько раз. Первый раз — подставному лицу, а уже после — добросовестному покупателю за 5 миллионов 800 тысяч рублей. На данный момент идет проверка арестованных мужчин на причастность к аналогичным преступлениям.

Вчера, 1 августа, в Москве арестовали обвиняемого в убийстве своего знакомого в Зеленограде во время застолья.

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