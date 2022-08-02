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Более 160 единиц оборудования для диагностики поступило в подмосковные больницы

Ирина Игнатенко
Общество
Более 160 единиц оборудования для диагностики поступило в подмосковные больницы
Фото: Depositphotos

Холтеры, аппараты для суточного мониторирования артериального давления закупили в медицинские организации Подмосковья.

Аппараты были приобретены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. При помощи данных приборов можно оперативно диагностировать нарушения работы сердечно-сосудистой системы у пациентов.

С начала года в подмосковные медорганизации поступило 162 единицы медтехники для функциональной диагностики на общую сумму 38,5 миллиона рублей.

Оборудование для проведения диагностики доставили в 31 медицинскую организацию, в том числе в Домодедовскую, Королевскую, Реутовскую, Каширскую и другие больницы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В поликлинике № 191 в Гольянове одно из помещений переоборудуют под установку компьютерного томографа (КТ). Об этом в среду, 27 июля, сообщила пресс-служба Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

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