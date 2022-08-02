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Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика «ВКонтакте»

Степан Жирнов
Общество
Помощник Медведева сообщил о взломе страницы политика «ВКонтакте»
Фото: Администрация президента РФ

Страница заместителя председателя Совета безопасности РФ в социальной сети «ВКонтакте» была взломана, администрация ресурса и компетентные органы разберутся с этим инцидентом. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил журналистам помощник политика Олег Осипов.

— Последний пост в «ВК», который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация «ВК» и те, кому положено, — заявил Осипов, передает ТАСС.

Речь идет о появившейся накануне в аккаунте Медведева публикации об истоках распада Советского Союза и его геополитических последствиях. На данный момент пост удален.

Этот взлом страницы политика — не первый. Доступ к странице Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте» смогли получить злоумышленники на короткий срок в 2013 году. Дважды атаковали страницу государственного деятеля и в Twitter: в 2014-м и в 2019-м. Во всех случаях доступ к аккаунту был оперативно восстановлен.

22 июля в результате деятельности другого кибер-преступника пострадал замглавы Минэнерго.

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