Психолог пояснила, как определить свой внутрений возраст

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Психолог Анна Сухова рассказала, как человек может узнать свой внутренний возраст.

Она отметила, что теорий, как посчитать свой внутренний возраст, много. Одну из них разработал Роберт Кастенбум.

— Суть следующая: есть текст с пробелами, куда надо вставить цифры, которые приходят вам в голову. Я чувствую себя на ... лет. Глядя на меня, можно прийти к выводу, что мне около ... лет. Мои увлечения отвечают возрасту людей в ... лет. По моим эмоциональным реакциям и отношению к жизни можно обо мне сказать: мне точно ... лет, — рассказала Сухова.

Далее нужно сложить все числовые значения между собой. Результат же надо поделить на 4. Получившаяся цифра и есть ваш внутренний возраст.

Сухова добавила, что, понимая и осознавая внутреннее «я» и сколько ему лет, человек может лучше контролировать свою жизнь, добиваться успеха в разных сферах, передает aif.ru.

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