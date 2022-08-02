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«ВКонтакте»: пост от имени Медведева опубликовал сторонний пользователь

Анастасия Колоскова
Общество
«ВКонтакте»: пост от имени Медведева опубликовал сторонний пользователь
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал во «ВКонтакте» пост на геополитическую тематику, который появился на его странице накануне. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе социальной сети.

— Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего, — говорится в сообщении.

Вечером 1 августа на странице Дмитрия Медведева появился пост на геополитическую тему, однако через некоторое время исчез. Его помощник Олег Осипов пояснил, что последняя запись, опубликованная зампредом Совбеза — поздравление с днем ВМФ. По его словам, со взломщиком страницы «разберется администрация VK и те, кому положено», передает РИА Новости.

Накануне Дмитрий Медведев высказал мнение, что заявления США о готовности к переговорам о контроле над ядерными вооружениями были вполне ожидаемы. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны».

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