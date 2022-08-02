«ВКонтакте»: пост от имени Медведева опубликовал сторонний пользователь
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал во «ВКонтакте» пост на геополитическую тематику, который появился на его странице накануне. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе социальной сети.
— Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего, — говорится в сообщении.
Вечером 1 августа на странице Дмитрия Медведева появился пост на геополитическую тему, однако через некоторое время исчез. Его помощник Олег Осипов пояснил, что последняя запись, опубликованная зампредом Совбеза — поздравление с днем ВМФ. По его словам, со взломщиком страницы «разберется администрация VK и те, кому положено», передает РИА Новости.
Накануне Дмитрий Медведев высказал мнение, что заявления США о готовности к переговорам о контроле над ядерными вооружениями были вполне ожидаемы. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны».