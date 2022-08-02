Названы три вида продуктов, которые вызывают рост предраковых полипов

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Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал, как избежать проблемы повторного появления предраковых полипов.

Образование предраковых полипов в кишечнике чаще всего удается обнаружить во время колоноскопии. Новообразование удаляется и затем оценивается специалистом на предмет возможных рисков для здоровья.

Проблема в том, что в большинстве случаев после удаления полипы появляются вновь.

Избежать повторного роста можно при помощи корректировки питания. Так, молочные и дрожжевые продукты, рафинированные масла, сахар — это та еда, от которой полип с большой вероятностью вырастет снова. Полностью отказываться от подобных продуктов не нужно, но ограничить употребление стоит, передает Царьград.

Также для профилактики образования полипов важно исключить источники хронической инфекции в организме, контролировать инсулинорезистентность.

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