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Названы три вида продуктов, которые вызывают рост предраковых полипов

Ирина Игнатенко
Общество
Названы три вида продуктов, которые вызывают рост предраковых полипов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал, как избежать проблемы повторного появления предраковых полипов.

Образование предраковых полипов в кишечнике чаще всего удается обнаружить во время колоноскопии. Новообразование удаляется и затем оценивается специалистом на предмет возможных рисков для здоровья.

Проблема в том, что в большинстве случаев после удаления полипы появляются вновь.

Избежать повторного роста можно при помощи корректировки питания. Так, молочные и дрожжевые продукты, рафинированные масла, сахар — это та еда, от которой полип с большой вероятностью вырастет снова. Полностью отказываться от подобных продуктов не нужно, но ограничить употребление стоит, передает Царьград.

Также для профилактики образования полипов важно исключить источники хронической инфекции в организме, контролировать инсулинорезистентность.

Врач Эрик Берг рассказал об овоще, который способен благотворно влиять на язву желудка. Есть много теорий, почему развивается язва: стресс, бактерия Helicobacter pylori, употребление нестероидных препаратов и другие.

сахар Онкология Молоко
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