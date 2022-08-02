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«Наивные»: в МИД РФ предупредили США о последствиях признания России «спонсором терроризма»

Лейла Алиева
В мире
«Наивные»: в МИД РФ предупредили США о последствиях признания России «спонсором терроризма»
Фото: МИД РФ

В случае признания России «страной — спонсором терроризма» Россия разорвет дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Об этом во вторник, 2 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, — подчеркнула она.

По словам дипломата, Вашингтон таким образом рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями, передает РИА Новости.

Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси 21 июля предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс. Уточняется, что признание РФ как «спонсора терроризма» даст Штатам «политическое прикрытие» для усиления давления на президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь Блинкен выступил против призывов Конгресса о признании Россию «спонсором терроризма».

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