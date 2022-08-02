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Минобороны: Артиллерия ВСУ уничтожила свой мотопехотный батальон

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Артиллерия ВСУ уничтожила свой мотопехотный батальон
Фото: gur.gov.ua

Батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ был уничтожен огнем своих же артиллеристов. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован, — заявил он.

По словам Конашенкова, также в районе Артемовска было уничтожено более 130 националистов 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Оставшиеся украинские солдаты спешно покинули позиции и отправились в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума. Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Он также заявил, что боевики территориальной обороны расстреляли бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ во время их отступления в ДНР. По его словам, солдаты занимали позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

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