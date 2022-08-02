Эксперты назвали продукты, способствующие долголетию

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Эксперты перечислили популярные продукты, способствующие долголетию.

Так, по мнению специалистов, бананы способны укрепить память, улучшить пищеварение, а также защитить от развития онкологических заболеваний. Кроме того, лидирующим продуктом среди долгожителей является нут.

В нем содержатся витамины А, С, Е, К и группы В. Так, благодаря кальцию, железу и магнию нут ускоряет восстановление клеток и тканей организма, передает ФАН.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, что тофу способствует профилактике возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни. По его словам, тофу полезен для нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза, следовательно, увеличивает продолжительность жизни.

Первое место в мире по числу долгожителей занимает Япония. Такая тенденция объясняется низким уровнем заболеваемости атеросклерозом.

Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александр Пурига отметил, что низкая заболеваемость атеросклерозом связана с рационом японцев. В рационе преобладают растительная пища, рыба, обязательны яйца.