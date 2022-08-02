Страны G7 задумались о полном запрете на транспортировку нефти из России

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Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность введения полного запрета на транспортировку нефти из России. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе британского правительства.

— Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны «Большой семерки» вместе с ограничительными мерами намерены также гарантировать доступ к российским энергоресурсам «наиболее уязвимым» с энергетической точки зрения государствам, передает ТАСС.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны при помощи санкций искусственно усложнил ситуацию с турбинами для газопровода «Северный поток». Москва мало что может сделать в сложившихся обстоятельствах, отметил он.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия одержала политическую, экономическую и военную победы над Западом. Он пояснил, что санкции не сильно влияют на Москву и «бумерангом бьют по Западу». Российское руководство, добавил он, продолжит движение по всем фронтам.

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что влияет на резкое повышение цен на нефть и продовольственный кризис.