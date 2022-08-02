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Специалисты завершили дорожный ремонт на Рублевском шоссе

Лейла Алиева
Город
Специалисты завершили дорожный ремонт на Рублевском шоссе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили работы по ремонту дорог на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 2 августа.

— Работы прошли на всей магистрали протяженностью более семи километров и на участке дублера Рублевского шоссе по направлению в область — от Малой Филевской улицы до Крылатской, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за два месяца обновлено свыше 240 тысяч квадратных метров дорожного полотна и отремонтировано более 20 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы проводились в ночное время в два этапа: сначала по направлению в центр, затем — в область.

В настоящее время специалисты наносят там дорожную разметку: для этого движение транспорта частично ограничено. В Telegram-канале ведомства автомобилистов призвали быть аккуратнее и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Замена дорожного полотна на Бульварном кольце выполнена на 80 процентов. Уточняется, что на данный момент специалист меняют покрытие на Тверском бульваре, в Соймоновском проезде, а также на площади Пречистенских ворот.

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