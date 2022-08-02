Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рублей

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Мессенджеру Telegram в России грозит штраф в четыре миллиона рублей, наказать сервис могут за очередной отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщили в 422-м Мировом судебном участке во вторник, 2 августа.

В суд поступил протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Неудаление владельцем сайта информации в случае если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации». Дело в отношении мессенджера, как уточняется, рассмотрят 16 августа. Максимальное наказание по данной статье — штраф в размере четырех миллионов рублей, передает ТАСС.

В июле мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на сумму свыше 21 миллиарда рублей в связи с отказом удалить запрещенный контент.

Штраф составил 21 миллиард 77 миллионов 392 тысячи и 317 рублей. Наказание связано с повторным неудалением запрещенной в РФ информации.