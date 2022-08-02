Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Telegram могут оштрафовать на четыре миллиона рублей
Фото: depositphotos

Мессенджеру Telegram в России грозит штраф в четыре миллиона рублей, наказать сервис могут за очередной отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщили в 422-м Мировом судебном участке во вторник, 2 августа.

В суд поступил протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Неудаление владельцем сайта информации в случае если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации». Дело в отношении мессенджера, как уточняется, рассмотрят 16 августа. Максимальное наказание по данной статье — штраф в размере четырех миллионов рублей, передает ТАСС.

В июле мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф на сумму свыше 21 миллиарда рублей в связи с отказом удалить запрещенный контент.

Штраф составил 21 миллиард 77 миллионов 392 тысячи и 317 рублей. Наказание связано с повторным неудалением запрещенной в РФ информации.

мессенджеры и чаты Штрафы Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте