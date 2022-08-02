Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые рассказали о питании, предотвращающем появление камней в почках

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые рассказали о питании, предотвращающем появление камней в почках
Фото: Unsplash

Камни в почках вызывают изматывающую острую боль и связаны с хронической почечной недостаточностью, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые из Клиники Мейо выяснили, какое питание способно предотвратить их образование.

Исследователи привлекли 411 пациентов, которые ранее впервые столкнулись с симптоматической формой камней в почках, а также контрольную группу из 384 человек. С 2009 по 2018 годы регулярными вопросами их питание оценивалось учеными.

Выяснилось, что низкое количество калия и кальция в рационе, а также недостаток жидкостей, кофеина и фитиновой кислоты связаны с более высоким риском столкнуться с повторным эпизодом мочекаменной болезни. Отмечается, что чем меньше у испытуемых в рационе было продуктов с кальцием и калием, тем выше оказывался риск рецидивов, передает «МедикФорум».

Диетолог Василиса Пономарева рассказала о раздражающих желудок продуктах. По ее словам, кофе натощак может плохо влиять на желудок. Также на желудок могут плохо действовать дрожжевая выпечка, острые закуски и йогурт.

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так в список таких продуктов включили сосиски, колбасы и сахара.

Здоровье Эксперты Исследования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте