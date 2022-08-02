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Полиция проверит данные об убийстве собаки молодыми людьми в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция проверит данные об убийстве собаки молодыми людьми в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция изучает информацию об убийстве собаки группой молодых людей в селе Немчиновка Одинцовского городского округа. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 2 августа.

Уточняется, что о случившемся правоохранителям сообщил очевидец, который увидел, как неизвестные на сером автомобиле ВАЗ-2114 убили собаку выстрелом из ружья. После этого злоумышленники уехали в сторону Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

В Москве участились случаи жестокого обращения с животными: хозяева избивали, унижали и даже убивали своих домашних питомцев. В случае смерти питомца призвать владельца к ответственности можно, а что делать, если хозяин систематически издевается над животным? Можно ли призвать к ответственности и как суд будет наказывать жестоких хозяев животных — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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