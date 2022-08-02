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Суд приговорил «омбудсмена полиции» Воронцова к пяти годам колонии

Георгий Соланович
Происшествия
Суд приговорил «омбудсмена полиции» Воронцова к пяти годам колонии
Фото: shutterstock

Суд приговорил автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 2 августа.

— Суд приговорил Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на десять лет, — сказала правоохранитель.

Воронцов осужден по таким статьям УК, как «Вымогательство, совершенное в крупном размере», «Незаконное распространение порнографических материалов» и «Публичное оскорбление представителя власти». Помимо этого, Воронцова лишили звания майора полиции.

Воронцов обвинялся в ряде преступлений, среди которых — вымогательство в крупном размере и оскорбление представителя власти. По данным следствия, в 2017 году Воронцов вымогал 300 000 рублей у экс-сотрудника московской полиции за нераспространение интимных кадров.

Когда Воронцов не получил деньги, он опубликовал фотографии в своем сообществе в соцсети. Подобные действия, как сообщили в СК, обвиняемый совершал в 2018 и 2020 годах. Кроме того, в своем сообществе Воронцов распространил оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел.

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