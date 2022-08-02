Суд отказался отправлять в СИЗО инспектора по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы

Фото: Пресс-служба суда

Пресненский районный суд отказался отправлять в СИЗО пожарного инспектора Романа Сабельникова, который обвиняется в халатности по делу о пожаре в хостеле в ЮАО, где погибли восемь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 2 августа.

Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 29 сентября.

1 августа СК направил в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте на два месяца инспектора Сабельникова. Следствие попросило избрать в отношении него по статье «Халатность» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября.

В ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии на Алма-Атинской улице в Москве. Жертвами пожара стали восемь человек и столько же пострадали. Всего из жилого дома было эвакуировано более 200 человек. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».