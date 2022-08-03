Врач ЛФК Астровская рассказала, в каком возрасте ребенку можно начать заниматься спортом

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Ребенку лучше всего начать заниматься спортом в 3–4 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач ЛФК и спортивной медицины детской клиники «РЖД-Медицина» Алина Астровская.

— Это могут быть как обычные развивающие секции, так и узконаправленные виды спорта. Более профессионально заниматься лучше с 5–7 лет, когда опорно-двигательный аппарат уже к этому готов, — объяснила она.

Собеседница «ВМ» также подчеркнула, что привить ребенку любовь к спорту и зарядке можно только личным примером. Так, Астровская советует делать упражнения всей семьей.

— Привить любовь к утренней зарядке можно только собственным примером. Делайте упражнения вместе с детьми, это будет полезно для всех члены семьи и может быть очень весело, — добавила врач.

В мае в Москве стартовали тренировки на свежем воздухе в рамках проекта «Спортивные выходные». За это время их посетили более 13,5 тысячи жителей города.