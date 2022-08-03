Гадюка укусила школьницу в Подмосковье

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В подмосковном Серпухове 13-летнюю школьницу укусила гадюка. Ребенка оперативно госпитализировали.

Пострадавшую доставили в одну из местных больниц, где было противоядие. Потом девочку отвезли в другое медицинское учреждение.

Состояние школьницы врачи оценивают как стабильно среднее, передает РЕН ТВ.

Герпетолог Ян Ермолов рассказал «Вечерней Москве», что делать при укусе змеи. По его словам, змеиный яд опасен только тогда, когда он попадает в центральный кровоток.