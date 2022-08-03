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Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня

Араз Салехов
В мире
Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня
Фото: ТАСС / Chris Kleponis — CNP

Соединенные Штаты не собираются прекращать поддерживать Тайвань, поскольку гордятся прочной дружбой с островом. Об этом в среду, 3 августа, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

— Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой, — цитирует ее РИА Новости.

Накануне Пелоси заявила, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю. Она также подчеркнула, что Вашингтон продолжает решительно выступать против односторонних усилий по изменению статуса-кво. По словам спикера, ее визит — свидетельство поддержки динамично развивающейся тайваньской демократии со стороны США.

Однако МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи с визитом спикера Палаты представителей США. Данная поездка, как уточняется, решительно повлияла на политические отношения между Пекином и Вашингтоном. Как подчеркнули в китайском дипведомстве, визит Пелоси нарушил суверенитет и территориальную целостность КНР, а также серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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