Московские врачи поставили свыше 6,5 миллиона диагнозов с помощью технологии ИИ

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Столичные врачи поставили более 6,5 миллиона предварительных диагнозов с момента введения системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня система поддержки принятия врачебных решений используется во всех взрослых городских поликлиниках. Сервис значительно упрощает процесс постановки предварительного диагноза и сокращает время назначения диагностических исследований для его подтверждения, — говорится в сообщении.

При этом для умных алгоритмов проводится постоянное обучение для более точных диагнозов. Уточняется, что свыше половины из них были поставлены с начала этого года.

Модуль постановки предварительного диагноза анализирует жалобы пациента, которые врач вносит в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) в ходе приема. После этого технология на их основе предлагает выбрать один из трех наиболее вероятных диагнозов, при этом не ограничивая решение врача.

Более подробную информацию о технологии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице за два месяца прошли чекап в павильонах «Здоровая Москва» порядка 220 тысяч человек, из которых 83 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции. Уточняется, что около 180 тысяч пациентов после прохождения обследований были отправлены на дополнительные процедуры.