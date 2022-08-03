Американская компания ETS ограниченно восстановит россиянам доступ к экзаменам TOEFL

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В четверг, 4 августа, для россиян станет ограниченно доступной сдача экзаменов TOEFL на знание английского языка. Граждане смогут сдать экзамены в дистанционном режиме или за пределами родной страны. Об этом в среду, 3 августа, сообщила американская компания ETS.

— Начиная с 4 августа ETS уточняет свою политику от марта 2022 года и теперь разрешит экзаменуемым в России регистрироваться на тесты TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашние тесты GRE, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе компании уточнили, что учащиеся, которые предпочитают тестироваться очно, могут сдавать экзамены в других странах или регионах. Однако ETS не будет нести ответственности за любые финансовые или логистические ограничения, с которыми могут столкнуться граждане РФ, сообщает РИА Новости.

Накануне компания ETS запретила россиянам регистрироваться на экзамен. Так, 21 марта Международная система оценки знаний по английскому языку IELTS (International English Language Testing System) объявила о приостановке новых регистраций на сдачу экзамена в России. Последний бумажный экзамен по этой системе состоялся 19 марта, тесты на компьютерах проводились до конца апреля 2022 года.