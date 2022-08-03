Эксперты Роскачества помогут защитить права потребителей

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В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. В условиях моратория и других послаблений для предпринимателей возникает реальная угроза различных злоупотреблений и нарушений прав потребителей.

Роскачество предлагает рассмотреть вопрос о разработке и внедрении нового эффективного подхода к контролю качества и взаимодействия всех государственных, общественных и иных институтов. Ведомство готово принимать обращения от граждан и организаций любых форм собственности по юридическим вопросам, связанным с нарушением прав.

— Если вас обманули в магазине, вы недовольны оказанием туристических услуг, нарушением сроков сдачи объектов недвижимости, вам испортили вещи в химчистке, у вас проблемы с автосалонами, вопросы, связанные с финансовыми услугами, а также у вас появляются различного рода вопросы в сфере предпринимательства, наши эксперты всегда помогут разобраться, проконсультируют вас и помогут, — заявила замруководителя Роскачества Ольга Шанаева.

Роскачество в рамках специальных поручений комитетов Госдумы, Совфеда, правительства РФ и иных органов может проводить веерные исследования в наиболее критически важных категориях товаров и в значимых отраслях.

Информация о продукции, не соответствующей обязательным требованиям законодательства, со всеми необходимыми документами размещается на едином портале, доступ к которому предоставляется всем заинтересованным участникам.

Ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли («Эльдорадо», «Ситилинк», «М.Видео», DNS, «Все инструменты», «Яндекс.Маркет» и Ozon), предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику. Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в Россию по параллельному импорту или компания сама закупила ее в случае маркетплейсов.