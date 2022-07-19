Крупные магазины дадут год гарантии на параллельный импорт

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли, — «Эльдорадо», «Ситилинк», «М.Видео», DNS, «Все инструменты», «Яндекс.Маркет» и Ozon — предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику. Об этом сообщил президент Ассоциации Артем Соколов.

Он уточнил, что под гарантию попадают бытовая техника, ноутбуки, смартфоны и компьютеры.

Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в Россию по параллельному импорту, или компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.

Эксперт отметил, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, это прерогатива производителя конкретного устройства. Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению. По словам Соколова, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен.

На практике это будет означать, что торговые сети, которые дадут гарантию на технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они начнут принимать устройства на ремонт по гарантии. То есть, если с устройствами будет что-то не так, например, обнаружится заводской брак, то за это будут отвечать ритейлеры за свой счет.

Новые расходы они могут заложить в стоимость товара, не исключили эксперты, сообщает газета «Известия».

В России наблюдаются проблемы с ремонтом иномарок по гарантии из-за того, что иностранные производители остановили поставки запчастей. В Союзе потребителей предложили решение — обязать производителей выкупать неисправные машины по рыночной цене на момент возврата. «Вечерняя Москва» разобралась в ситуации и попросила автоэкспертов оценить предложенную меру.