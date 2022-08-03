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Андрей Бочкарев: В домах реновации обустроят порядка 3,5 миллиона «квадратов» помещений для МСП

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: В домах реновации обустроят порядка 3,5 миллиона «квадратов» помещений для МСП
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Порядка 3,5 миллиона квадратных метров помещений для коммерческих предприятий и различных сервисов собираются обустроить в домах, возводимых по программе реновации. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На первых этажах домов реновации размещаются различные кафе, магазинчики и сервисные службы. На сегодня почти 260 предприятий малого и среднего бизнеса нашли себе места на первых этажах домов реновации, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что наибольшее количество площадок бизнес занял в новостройках на севере и западе города.

Также стало известно об установке траволаторов в подземном переходе ко второму вестибюлю перспективной станции «Суворовская» на Кольцевой линии метро. Бочкарев добавил, что в проекте подземного перехода предусмотрена установка горизонтальных траволаторов, которые существенно сократят для пассажиров время передвижения и выхода в город.

Помимо этого, новостройку из двух корпусов возведут на улице Барклая в ЗАО для переселения участников программы реновации. Здания будут включать в себя однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации.

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