Шольц сообщил о готовности турбины для газопровода «Северный поток»

Фото: bundeskanzler.de

Турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к работе. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду, 3 августа.

— Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию, — отметил он.

По словам канцлера турбина является прекрасным образцом техники и показывает инженерные возможности Siemens.

Уточняется, что процесс сертификации «Северного потока — 2» был прекращен. Шольц добавил, что есть другие мощности для поставок газа в Европу, передает РИА Новости.

До этого бывший канцлер Германии Герхард Шредер во время интервью журналу Stern заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» необходимо запустить в эксплуатацию в ближайшее время для снижения финансовой нагрузки на европейцев. По его словам, из-за отказа властей от проекта снизится уровень жизни населения, а Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет.