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Владимир Жидкин: Еще несколько СНТ москвичей обеспечат дорогами, водой и светом

Лейла Алиева
Город
Владимир Жидкин: Еще несколько СНТ москвичей обеспечат дорогами, водой и светом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В адресную инвестиционную программу столицы включили 51 объект инженерной инфраструктуры для садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Подмосковья. Об этом в среду, 3 августа, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Уточняется, что за счет городского бюджета специалисты построят объекты электроснабжения, водоснабжения, подъездные дороги к СНТ москвичей. Для 11 объектов, включенных в АИП, уже получены положительные заключения экспертизы проектной документации.

— Уже в этом году будут выполнены проектно-исследовательские работы, а в 2023-м планируется завершить строительство линии электроснабжения к СНТ «Саврасово» в селе Константиново Раменского городского округа Московской области, — рассказал Жидкин.

Кроме того, по его словам, в следующем году стартуют работы по строительству линии внешнего электроснабжения к СНТ «Далия», «Юбилейный», «Возрождение» и «Воймежный» у поселка Воймежного Шатурского района. После завершения в 2024 году сотни горожан получат надежное, бесперебойное электроснабжение.

Также в 2023 году начнется реализация второго этапа строительства линии внешнего электроснабжения к садоводческим массивам АСНТ «Раздолье», «Саньково» и деревни Масюгино Клинского района. Отмечается, что монтажно-строительные работы планируют завершить в 2024 году.

До этого стало известно, что специалисты завершили работы по реконструкции дороги поселок Воскресенское — улица Центральная — СНТ «Бархатная роща». Уточняется, что по ней будет запущен автобусный маршрут, который значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных на территории Воскресенского.

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