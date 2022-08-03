МИД России заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Фото: МИД РФ

Вне зависимости от исхода украинской спецоперации эпоха конструктивного взаимодействия России с западными странами бесповоротно завершена. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в среду, 3 августа.

— Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции РФ на Украине — прим. «ВМ»), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и не беспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена, — подчеркнул он.

По словам дипломата, уже становится ясно, что отношение РФ со странами Северной Америки и Европы не будет таким, как до 24 февраля, передает ТАСС.

Пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров отметил, что в мире можно наблюдать кульминацию проводимой Западом политики по сдерживанию России, однако с санкциями и бойкотами могут столкнуться и другие страны, которые занимают нейтральную позицию. По его словам, бойкоту подвергаются те государства, которые не согласны со сдерживающей Россию политикой.