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Москва выставит на торги 13 участков для реализации проектов комплексного развития территорий

Лейла Алиева
Город
Москва выставит на торги 13 участков для реализации проектов комплексного развития территорий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

До конца года столица проведет 13 аукционов на право реализации проектов комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 3 августа.

— Инвесторов для реализации 13 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 308 гектаров выберут по результатам аукционов. Совокупный объем инвестиций в развитие этих участков может превысить 500 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 26 миллиардов рублей, — рассказал он.

На данный момент на торги выставили права на заключение договоров о комплексном развитии двух бывших московских промзон. Заявку на участие в аукционе по реорганизации бывшей промзоны «Теплый Стан» можно подать до 11 августа, а торги по ней пройдут 22 августа. При этом инвестора, который займется редевелопментом бывшей промзоны «Южное Бутово», определят 29 августа, а заявки на участие принимаются до 18 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что земельный участок в Зеленограде выставят на торги. Уточняется, что на территории площадью 0,34 гектара построят торгово-бытовой комплекс. При этом общая площадь объекта составит почти 1510 квадратных метров.

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