Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный производитель объявил о запуске цеха по переработке отходов производства упаковочных материалов. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве реализовали еще одну важную экологическую инициативу, направленную на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Столичное предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При этом он добавил, что в обозримом будущем производитель собирается распространить действие проекта и на потребительскую упаковку. Так, планируемые объемы переработки составят 100 тонн в месяц.

Компания уже начала прием отходов (бракованной упаковки, стретч-пленки, картона, пробки) у партнеров — производителей молочной продукции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 1 августа, сообщалось, что столичные власти и КамАЗ инвестируют в автомобильный завод «Москвич» пять миллиардов рублей. Отмечается, что КамАЗ приобретет 50 процентов акций завода не позднее 1 октября. Порядок и сроки финансирования будут установлены до 1 сентября.