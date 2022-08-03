Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве

Араз Салехов
Город
Цех по переработке промышленных отходов запустили в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный производитель объявил о запуске цеха по переработке отходов производства упаковочных материалов. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве реализовали еще одну важную экологическую инициативу, направленную на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Столичное предприятие запустило цех, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При этом он добавил, что в обозримом будущем производитель собирается распространить действие проекта и на потребительскую упаковку. Так, планируемые объемы переработки составят 100 тонн в месяц.

Компания уже начала прием отходов (бракованной упаковки, стретч-пленки, картона, пробки) у партнеров — производителей молочной продукции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 1 августа, сообщалось, что столичные власти и КамАЗ инвестируют в автомобильный завод «Москвич» пять миллиардов рублей. Отмечается, что КамАЗ приобретет 50 процентов акций завода не позднее 1 октября. Порядок и сроки финансирования будут установлены до 1 сентября.

Владислав Овчинский Москва заводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте