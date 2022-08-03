Преподаватель МГПУ объяснил, почему треть россиян не знает, что Земля вращается вокруг Солнца

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Преподаватель Московского городского педагогического университета Сергей Макеев рассказал, почему каждый третий россиянин не знает основ астрономии и считает, что Солнце вращается вокруг Земли.

Он напомнил, что с 1993 года астрономия перестала входить в число обязательных предметов. За четверть века выросло целое поколение, которое ни разу не было на уроках астрономии.

Кроме того, по словам педагога, многие сейчас увлечены антинаучными знаниями.

— Вместо устройства Солнечной системы люди знают все про совместимость знаков зодиака, нумерологию, — отметил он в комментарии ФАН.

По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, сообщает РИАМО.

Ранее композитор и певец Юрий Лоза пояснил, почему растет число россиян, полагающих, что Солнце вращается вокруг Земли.