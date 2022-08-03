Пасечник вручил Кадырову награду Героя ЛНР

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в среду, 3 августа, вручил награду Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном.

— Указом главы Луганской народной республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской народной республики Кадырову Рамзану Ахматовичу, — говорится в сообщении.

В церемонии также принял участие секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает ТАСС.

Кадыров 19 июля заявил, что у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые стали все чаще сбегать с поля боя, появился новый «боевой клич». По его словам, украинские военные, пускаясь в бегство, оставляют много трофеев в виде оружия и боеприпасов и хорошо укрепленные позиции. Он отметил, что те, кому удалось сбежать, останутся живыми до следующего боя.

В субботу, 23 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского. Награда была предоставлена за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между РФ и Узбекистаном.