Суд оштрафовал «Яндекс Еду» за утечку данных курьеров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Яндекс Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных. Решение принял Мировой судья судебного участка № 101 района Замоскворечье в Москве. Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда Анна Днепровская.

Такой приговор вынесли по переданному ранее Роскомнадзором протоколу по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» в отношении компании. «Яндекс Еда», по мнению ведомства, незаконно предоставила доступ к базе с личными данными собственных курьеров, что привело к распространению соответствущих сведений.

Ранее, как сообщили в агентстве городских новостей «Москва», суд уже штрафовал компанию за подобные провинности. Из-за халатности со стороны сотрудника в интернет попали данные о клиентах, в том числе их телефоны и банковские сведения.

После этого в «Яндекс Еде» заявили об ужесточении отношения к хранению информации. Предполагалось, что ручная обработка персональных данных будет исключена, а количество специалистов, которые будут иметь доступ к ним, сократится в три раза.

В прошлом феврале «Яндекс» не смогу удержать данные уже пользователей почты. Тогда «утекли» данные пяти тысяч почтовых ящиков.