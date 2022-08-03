«Агрессор агрессором, а деньги принимают»: Песков сообщил о выплатах Украине за транзит

Фото: Администрация президента РФ

Россия выполняет свои обязательства и продолжает производить выплаты за транзит газа Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 3 августа.

По его словам, Россия платит Украине за транзит по единственной работающей ветке.

— И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит, — передает его слова РИА Новости.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к работе. По его словам, турбина является прекрасным образцом техники и показывает инженерные возможности Siemens. При этом процесс сертификации «Северного потока — 2» был прекращен.

С 11 мая оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) прекратил транзит газа в ЕС через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Уточняется, что наступление форс-мажорных обстоятельств, сделали невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков».