Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Агрессор агрессором, а деньги принимают»: Песков сообщил о выплатах Украине за транзит

Лейла Алиева
В мире
«Агрессор агрессором, а деньги принимают»: Песков сообщил о выплатах Украине за транзит
Фото: Администрация президента РФ

Россия выполняет свои обязательства и продолжает производить выплаты за транзит газа Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 3 августа.

По его словам, Россия платит Украине за транзит по единственной работающей ветке.

— И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит, — передает его слова РИА Новости.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к работе. По его словам, турбина является прекрасным образцом техники и показывает инженерные возможности Siemens. При этом процесс сертификации «Северного потока — 2» был прекращен.

С 11 мая оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) прекратил транзит газа в ЕС через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Уточняется, что наступление форс-мажорных обстоятельств, сделали невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков».

Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте