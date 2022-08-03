Покупатели и продавцы Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара товары

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Компания Ozon компенсируют потери покупателей и продавцов из-за пожара на одном из своих складов в подмосковной Истре. Об этом в среду, 3 августа, сообщили «ВМ» в пресс-службе компании.

— Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, продавцах и покупателях — сообщили в компании.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем в Истре. Известно, что специалисты МЧС Московской области уже выехали на место происшествия. По предварительным данным, в складском здании произошло замыкание. Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров.

Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с пожаром на складе интернет-магазина Ozon в Истре. Ею займется Истринская городская прокуратура. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства происшествия.