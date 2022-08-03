Спортивный врач Строганов рассказал о скрытых опасностях неправильного бега

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Заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о скрытых последствиях неправильного бега.

По его словам, многие недооценивают бег с точки зрения физической нагрузки и, вопреки своим силам, стараются преодолевать большие дистанции.

— Средняя скорость бега — 10–13 километров в час. Это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении 0,5–1 часа у человека задействована довольно большая группа мышц: четырехглавые мышцы бедра, прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, широкие мышцы бедра, икроножные мышцы, группа ягодичных мышц, подвздошно-поясничные, поясничная, мышцы стоп, а также вспомогательные группы, — отметил он.

Врач добавил, что количество задействованных мышц пропорционально риску получить травму — растяжения, разрывы, надрывы, вывихи, переломы, воспаления суставов и сухожилий. Кроме этого, бег без должной медицинской подготовки часто сопряжен с осложнениями для сердца.

При этом следует помнить и о водном балансе при занятиях бегом. Так, в жаркую погоду спортсмены могут терять до 1,5–2 литров воды в час, что составляет пять процентов от собственного веса. Поэтому чтобы не почувствовать обезвоживание, специалист советует пить достаточное количество воды до, во время и после тренировки. Также важно включить в рацион белок, сложные углеводы для поддержания уровня гликогена и витамин С.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская объяснила, почему стоит избегать интенсивных нагрузок при занятиях спортом.