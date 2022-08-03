Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спортивный врач Строганов рассказал о скрытых опасностях неправильного бега

Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Спортивный врач Строганов рассказал о скрытых опасностях неправильного бега
Фото: Pexels

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о скрытых последствиях неправильного бега.

По его словам, многие недооценивают бег с точки зрения физической нагрузки и, вопреки своим силам, стараются преодолевать большие дистанции.

— Средняя скорость бега — 10–13 километров в час. Это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении 0,5–1 часа у человека задействована довольно большая группа мышц: четырехглавые мышцы бедра, прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, широкие мышцы бедра, икроножные мышцы, группа ягодичных мышц, подвздошно-поясничные, поясничная, мышцы стоп, а также вспомогательные группы, — отметил он.

Врач добавил, что количество задействованных мышц пропорционально риску получить травму — растяжения, разрывы, надрывы, вывихи, переломы, воспаления суставов и сухожилий. Кроме этого, бег без должной медицинской подготовки часто сопряжен с осложнениями для сердца.

При этом следует помнить и о водном балансе при занятиях бегом. Так, в жаркую погоду спортсмены могут терять до 1,5–2 литров воды в час, что составляет пять процентов от собственного веса. Поэтому чтобы не почувствовать обезвоживание, специалист советует пить достаточное количество воды до, во время и после тренировки. Также важно включить в рацион белок, сложные углеводы для поддержания уровня гликогена и витамин С.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская объяснила, почему стоит избегать интенсивных нагрузок при занятиях спортом.

Спорт Здоровье Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте