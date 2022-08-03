Лифт упал в шахту в KFC на севере Москвы
На севере Москвы упал лифт в помещении сети ресторанов KFC на Дмитровском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 3 августа.
По его словам, в инциденте пострадали три человека. Кроме того, источник уточнил, что само здание расположено по адресу Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 1.
По предварительным данным, пострадавшими являются сотрудники заведения.
— У молодого человека диагностирован перелом ноги, девушка получила ушибы, у нее подозрение на перелом позвоночника. Состояние третьего пострадавшего уточняется, — отметил он.
Сейчас на месте работаю специалисты для выяснения всех обстоятельств.
Похожий случай произошел 30 июня в здании многофункционального центра (МФЦ) в подмосковных Мытищах. В момент падения в кабине находились пять человек.