Лифт упал в шахту в KFC на севере Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 13к1 Карта всех событий

На севере Москвы упал лифт в помещении сети ресторанов KFC на Дмитровском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 3 августа.

По его словам, в инциденте пострадали три человека. Кроме того, источник уточнил, что само здание расположено по адресу Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 1.

По предварительным данным, пострадавшими являются сотрудники заведения.

— У молодого человека диагностирован перелом ноги, девушка получила ушибы, у нее подозрение на перелом позвоночника. Состояние третьего пострадавшего уточняется, — отметил он.

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Сейчас на месте работаю специалисты для выяснения всех обстоятельств.

Похожий случай произошел 30 июня в здании многофункционального центра (МФЦ) в подмосковных Мытищах. В момент падения в кабине находились пять человек.