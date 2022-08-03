Эксперт Минцифры назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом Москвы в IT

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При электронном голосовании происходит идентификация избирателя, после которой одновременно включаются программные механизмы защиты. Они защищают от возможности повторной регистрации или получения бумажного бюллетеня. Об этом рассказал президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

— Применение технологии блокчейн позволяет гарантировать, что ваш голос учтен в системе голосования и никто не сможет удалить его из результатов голосования, поскольку информация о результате вашего голосования находится одновременно в нескольких независимых реестрах, — объяснил он.

Само по себе применение электронного списка избирателей защищает волеизъявление людей за счет электронной идентификации их владельцев. Это позволяет гарантировать, что никто не проголосует несколько раз или вместо другого человека.

Макаров подчеркнул, что чем быстрее Москва опробует новую технологию голосования, тем интенсивнее она будет внедряться в остальные регионы России, передает Lenta.

Мосгоризбирком принял решение использовать на муниципальных выборах в сентябре 2022 года электронный список избирателей. Его внедрение позволит снизить риск возникновения ошибок, облегчит отслеживание изменений и увеличит общую скорость процесса голосования.

Электронный список избирателей впервые используют на выборах муниципальных депутатов в Москве с 9 по 11 сентября. Механизм объединит в себе традиционное голосование и онлайн-вариант. Список поможет устранить ошибки, которые возникают при хранении информации на бумаге, а также минимизировать человеческий фактор.