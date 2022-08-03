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Швейцария присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций

Евгений Белоусов
В мире
Швейцария присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Власти Швейцарии присоединились к новому пакету санкций Евросоюзу (ЕС) и приняли решение заморозить активы российского Сбербанка. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе швейцарского правительства.

— Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги, — говорится в сообщении.

Также Швейцария, в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС, ввела запрет на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены, передает ТАСС.

Недавно Евросоюз включил Сбербанк в седьмой пакет санкций в отношении РФ. В новый пакет также были включены фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

20 июля постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

Швейцария Санкции Сбербанк
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