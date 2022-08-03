Huawei закрыл интернет-магазин Vmall в России

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Китайский производитель коммуникационного оборудования и мобильных телефонов Huawei с 1 августа закрыл интернет-магазин Vmall в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall, — говорится в сообщении.

Уточняется, что заказы, размещенные ранее в интернет-магазине, будут доставлены в обычном режиме, передает ТАСС.

В начале июня стало известно, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Основная причина закрытия заключается в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны. На тот момент открытыми оставались только 15 магазинов.

В апреле сообщалось, что компания отправила часть работников российского представительства в отпуск на месяц. Тогда российских сотрудников компании отправили в оплачиваемый отпуск в апреле, при этом граждане Китая продолжают ходить в офис. Через месяц россиянам могут продлить отпуска.